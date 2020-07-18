Ирина Билык в Витебске: «Мы рождены для того, чтобы любить друг друга»

Новости Беларуси. На «Славянском базаре» в самом разгаре концерт «С Украиной в сердце», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Читайте также:



День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить

«Люди засиделись дома». Что говорят жители Витебска на «Славянском базаре – 2020»

Кстати, анонсировали проект буквально перед самым открытием фестиваля. В тонусе держали и зрителей, и самих артистов. Но, как признались нам звезды украинской эстрады, они верили, что «Славянский базар» состоится несмотря ни на что.