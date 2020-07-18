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Ирина Билык в Витебске: «Мы рождены для того, чтобы любить друг друга»

18 июля 2020 17:01
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Новости Беларуси. На «Славянском базаре» в самом разгаре концерт «С Украиной в сердце», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ирина Билык в Витебске: «Мы рождены для того, чтобы любить друг друга»-1

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Кстати, анонсировали проект буквально перед самым открытием фестиваля. В тонусе держали и зрителей, и самих артистов. Но, как признались нам звезды украинской эстрады, они верили, что «Славянский базар» состоится несмотря ни на что.

Ирина Билык в Витебске: «Мы рождены для того, чтобы любить друг друга»-4

Ирина Билык, народная артистка Украины:
Хочется пожелать всем вот такой солнечной погоды в душе. Потому что мы рождены для того, чтобы любить друг друга. Дружить. Чтобы дарить нашим зрителям песни. 

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Ирина Билык # Фотофакт

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