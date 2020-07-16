Президент Беларуси: что бы ни происходило в мире, «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов

Новости Беларуси. «Славянский базар» изначально задумывался как праздник дружбы братских народов: Беларуси, России и Украины. Но любви к музыке и творчеству было так много, что находится в рамках уже было невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти за 30-летнюю историю (а следующий год юбилейный) наш творческий форум собрал вокруг себя друзей – около сотни стран мира. Трудно поверить, но было время, когда ставился вопрос: нужен ли фестиваль Витебску?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Четверть века назад это великое действо могло отправиться в путешествие по городам и весям необъятного Советского Союза, развалившегося Советского Союза. А в этом году он мог просто стать на паузу, как это случилось с известными мировыми шоу и конкурсами. Но тогда и сегодня мы сберегли наш «Славянский базар», нашу славянскую традицию. Несмотря на закрытые границы, здесь собрались самые яркие титулованные артисты России, Украины, Беларуси, братских нам народов, республик и других государств. По-другому, наверное, и быть не могло.