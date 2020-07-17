«Люди засиделись дома». Что говорят жители Витебска на «Славянском базаре – 2020»

Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. 17 июля «Славянский базар» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, день начинается с церемонии памяти.
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Не обойдется День Союзного государства и без собственной концертной программы. В Летнем амфитеатре «Фонограф-Симфо-Джаз» под руководством Сергея Жилина выступит с программой «Живая музыка кино». Этот концерт будет одним из самых ярких в истории 29-го Международного форума.
Екатерина Руснак, жительница Витебска:
По моему мнению «Славянский базар» как раз таки нужно было проводить именно сейчас, потому что люди засиделись дома. Люди устали уже от своего тесного мирка, находиться в каком-то замкнутом пространстве. И сейчас как раз время выйти, веселиться, получать положительные эмоции. Наслаждаться творчеством, которое вокруг бурлит, кипит.
Наталья Сорокина, жительница Витебска:
Мне очень нравится «Славянский базар». Это позитив. На удивление, отличная погода, приятная компания, разные площадки, пляски, песни, фаер-шоу еще будет, всякие концерты. В общем, отличное настроение, позитив и всем желаю такого же.
Кстати, 17 июля состоится жеребьевка участников детского и взрослого конкурсов. Напомним, Беларусь представят Ангелина Ломако и Роман Волознев.