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Олег Газманов о «Славянском базаре», желании Киркорова стать народным артистом Беларуси и случайной встрече с сыном на фестивале

19 июля 2020 16:31
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Новости Беларуси. Кристина Федорович пообщалась с народным артистом России Олегом Газмановым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему он мечтает о домике в нашей деревне и что для него «Славянский базар»?

«Беларусь для меня – это «Славянский базар», это драники, это прекрасные дороги, красивые женщины, харизматичный Президент, это «Сябры»

Олег Газманов о «Славянском базаре», желании Киркорова стать народным артистом Беларуси и случайной встрече с сыном на фестивале-1

Олег Газманов, народный артист России:
Беларусь для меня вообще дом родной. Моя вся родня – бабушка, дедушка и прапра, и моя мама, мой отец – они родились в Беларуси. Я белорус по паспорту. А по национальности я себя ощущаю... У меня знаете как? Моя национальность – музыкант. Это, наверное, точнее. Просто мне здесь очень хорошо и удобно.

Очень доброжелательные люди. Мне кажется, в Беларуси самые мирные, доброжелательные люди на планете. Беларусь для меня – это «Славянский базар», это драники, это прекрасные дороги, красивые женщины, харизматичный Президент, это «Сябры».

«Тот не мужчина, кто три раза коронавирусом не переболел»

Олег Газманов о «Славянском базаре», желании Киркорова стать народным артистом Беларуси и случайной встрече с сыном на фестивале-4

Кристина Федорович, корреспондент:
Вы сегодня здесь с нами. Почему вы все-таки решили приехать?

Олег Газманов:
Тот не мужчина, кто три раза коронавирусом не переболел. Мне захотелось приехать, я и приехал.

Я соскучился по работе. Представляете, я на сцене почти 52 года. За 52 года я без остановки просто ездил по странам, по России, отметил массу «Славянских базаров», даже не знаю, сколько уже. Даже когда я был 50-летним пацаном, именно свой день рождения я встретил на «Славянском базаре», у меня 22 июля день рождения.

В этот раз я член жюри, даже председатель жюри. Для меня это большая ответственность. Но что я хочу сказать: я всегда с удовольствием приезжаю на «Славянский базар».

О «Славянском базаре – 2020»: «Я встретился в коридоре гостиницы случайно со своим старшим сыном Родионом»

Олег Газманов о «Славянском базаре», желании Киркорова стать народным артистом Беларуси и случайной встрече с сыном на фестивале-7

Я встретился в коридоре гостиницы случайно со своим старшим сыном Родионом. Я знал, что он приедет на фестиваль, но он выступал вчера. Я думал, он хоть на один день еще останется. Он приехал на машине со своими музыкантами, назад тоже на своей машине уезжает.

И вот утром я выхожу просто позавтракать, рано утром, с поезда, выхожу – и в моем же коридоре выходит парень. Напротив света не видно, силуэт только такой. И он меня тоже не узнает – я в маске, в очках. Потом я смотрю и говорю: «Минуточку, подождите». Он так – типа автограф что ли брать будут. Не узнал отца родного!

О первых фестивалях: «Это было такое броуновское движение, ужасная была организация, вообще жесть была какая-то»

Олег Газманов о «Славянском базаре», желании Киркорова стать народным артистом Беларуси и случайной встрече с сыном на фестивале-10



Я считаю, что «Славянский базар» – один из лучших фестивалей в мире. Международный фестиваль. Здесь такая особая атмосфера.

Хотя я скажу, между первыми «Славянскими базарами» и сегодняшним разница – эта небо и земля. Потому что первые – это было такое броуновское движение, ужасная была организация, вообще жесть была какая-то. Никто ничего не понимает, куда бежать, что делать. В общем, жесть какая-то была.

Олег Газманов о «Славянском базаре», желании Киркорова стать народным артистом Беларуси и случайной встрече с сыном на фестивале-13

Движение такое, я думаю, фестиваль весь этот регион развил, мое такое ощущение. Приезжают не только со всей Беларуси, приезжают со всех бывших стран Советского Союза и из-за границы. Фестиваль, такое движение – это очень круто. Спать невозможно, гуляешь, как белые ночи в Питере – и днем и ночью эта движуха.

«Я понимаю, что этот фестиваль под очень пристальным вниманием находится Президента и всех, кто это делает»

Олег Газманов о «Славянском базаре», желании Киркорова стать народным артистом Беларуси и случайной встрече с сыном на фестивале-16



Что еще для меня фестиваль? Вот стоя еще в самом начале, когда я первый раз попал на фестиваль, я понял, что это самая в моей жизни, одна из самых удобных площадок для концертов. Этот амфитеатр – это идеально: то, что греки придумали, лучше никто не придумал. Когда ты стоишь, зал такой плоский с легким подъемом, ты задние ряды практически не видишь, ты только видишь передние несколько рядов. И энергии ровно столько, сколько на этих рядах людей, то есть ты видишь десятки людей и стоит цифра 10 – мерило твоей энергии. А когда ты видишь сразу там 5 тысяч человек, ты раздуваешь ноздри, у тебя появляются крылья за спиной, шелест крыльев, и ты несешься, как положено.

Я хочу просто сказать спасибо всем, кто это сделал, это делает. Я понимаю, что этот фестиваль под очень пристальным вниманием находится Президента и всех, кто это делает. Поэтому очень здорово всё.

Газманов прокомментировал то, что Киркоров хочет стать народным артистом Беларуси

Олег Газманов о «Славянском базаре», желании Киркорова стать народным артистом Беларуси и случайной встрече с сыном на фестивале-19

Кристина Федорович:
Филипп Киркоров на открытии прозрачно намекнул нашему Президенту, что пора бы и стать народным артистом и Беларуси. Что касается вас, что вы можете сказать на этот счет?

Олег Газманов:
Филипп – только после меня! У меня много разных званий и орденов и так далее, но главное для меня – это народ. Когда я вижу, что народ (не только Беларуси) поет вместе со мной мои песни... Вот народный артист – когда народ поет твои песни. Всё остальное – это уже последствия.

«Надеюсь, что все эти невзгоды закончатся. И я буду экспортировать и дальше свои ясные дни по городам Беларуси»

Я очень надеюсь, что все эти невзгоды закончатся, и я буду экспортировать и дальше свои ясные дни по городам Беларуси в местах, которые я очень-очень люблю. Всем счастья, удачи и долгих ясных дней.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Олег Газманов # Филипп Киркоров # Кристина Федорович # Фотофакт

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