Прямой эфир

Из Таллина в Минск: в центре столицы проходит выставка ретро-автобусов

01 июля 2017 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Легенды автопрома в центре Минска. Всего несколько часов есть у минчан, чтобы своими глазами увидеть ретро-автобусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Из Таллина в Минск: в центре столицы проходит выставка ретро-автобусов -1

Самый уникальный – ЗИС-127 1956 года выпуска.

Организаторы утверждают, что это единственный в мире сохранившийся экземпляр.

Несмотря на свой возраст, все автобусы самостоятельно проделали путь из Таллина в Минск, а это 800 километров. Автобусы открыты для посетителей. Примерить на себя роль пассажира или водителя может любой желающий. 

Из Таллина в Минск: в центре столицы проходит выставка ретро-автобусов -4

Хуго Осула, организатор ретро-выставки (Эстония) :
Эти автобусы – очень дорогие музейные экспонаты, но наша философия такая, что мы не держим эти автобусы в гараже. Мы с ними едем,

и предлагаем сегодняшним и будущим автобусным пассажирам удовольствие попробовать,

как когда-то – 30, 40, 50, 60 лет назад, на автобусах путешествовали.

Из Таллина в Минск: в центре столицы проходит выставка ретро-автобусов -7

Автопробег посвящен 25-летию дипотношений между Беларусью и Эстонией.

Именно автобусные перевозки остаются наиболее популярным способом сообщения между нашими странами.

Из Таллина в Минск: в центре столицы проходит выставка ретро-автобусов -10

 

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Хуго Осула

Другие новости рубрики

Все новости
Скокі праз вогнішча, варажба, пошукі папараць-кветкі: як святкаваць Купалле
30 июня 2017 15:49

Скокі праз вогнішча, варажба, пошукі папараць-кветкі: як святкаваць Купалле

Из каких элементов состоял костюм замужней женщины из деревни Неглюбка?
30 июня 2017 12:47

Из каких элементов состоял костюм замужней женщины из деревни Неглюбка?

Выступление военных духовых оркестров и праздничный салют в 30 залпов: как Брест отметит День Независимости
30 июня 2017 11:47

Выступление военных духовых оркестров и праздничный салют в 30 залпов: как Брест отметит День Независимости