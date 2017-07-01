Из Таллина в Минск: в центре столицы проходит выставка ретро-автобусов

Новости Беларуси. Легенды автопрома в центре Минска. Всего несколько часов есть у минчан, чтобы своими глазами увидеть ретро-автобусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый уникальный – ЗИС-127 1956 года выпуска.

Организаторы утверждают, что это единственный в мире сохранившийся экземпляр. Несмотря на свой возраст, все автобусы самостоятельно проделали путь из Таллина в Минск, а это 800 километров. Автобусы открыты для посетителей. Примерить на себя роль пассажира или водителя может любой желающий.

Хуго Осула, организатор ретро-выставки (Эстония) :

Эти автобусы – очень дорогие музейные экспонаты, но наша философия такая, что мы не держим эти автобусы в гараже. Мы с ними едем,

и предлагаем сегодняшним и будущим автобусным пассажирам удовольствие попробовать, как когда-то – 30, 40, 50, 60 лет назад, на автобусах путешествовали.