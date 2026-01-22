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Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву» в заключительном поединке в КХЛ

22 января 2026 10:52
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Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву» в заключительном поединке выездной серии в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все три гола были забиты в третьем периоде. Вначале, на старте отрезка, отличился Никита Пышкайло. Прошло всего 20 секунд как «железнодорожники» сравняли цифры. Постарался Артур Каюмов. Дальше каждый из коллективов мог склонить чашу весов на свою сторону. Но последнее слово осталось за хозяевами. Дырой в обороне «зубров» воспользовался Егор Сурин. С выезда белорусы везут половину очков из возможного максимума. В таблице мы третьи.

# Хоккей

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