MILEX-2017: какими достижениями военпрома удивили белорусы

Новости Беларуси. Да, любовь – это страшная сила. Какое оружие с ней может сравниться, есть шанс узнать на выставке MILEX. На неделе она открылась в Минске с вальсирующих БТР. Оружейный салон, как и президентские послания, всегда интересуют иностранных дипломатов. На открытии MILEX их собирается целая трибуна. В 2017 году публике впервые очень близко показали разработку «Полонез». Ракетная система залпового огня наделала много шума. Назло всем скептикам белорусский ВПК уже поставляет ее в войска.

Кстати говоря, «Полонез» сделан в кооперации с китайскими партнерами. С ними же выведен и на орбиту наш первый спутник связи. Скорость реализации совместных белорусско-китайских проектов завораживает. Как и появление новых разработок ВПК, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Антитеррористические спецоперации – наглядная демонстрация мощи белорусской армии. Увидев бойцов в действии, можно не переживать за светлое будущее. После церемонии открытия форума иностранные гости признаются, шоу – просто фантастика.

Гиермос Барбосос Эредия, военный атташе Венесуэлы в Республике Беларусь:

Я очень впечатлен выставкой и представленными образцами. Хочу сказать спасибо организаторам, что пригласили меня. Она потрясающая.

Летающие фигуры в воздухе, вальсирующие бронетранспортеры – с фантазией у современных военных все в порядке. А когда в объективах камер смартфонов появились броневики, иностранные делегаты поняли: MILEX в этом году станет площадкой для очередных переговоров и новых контрактов.

Рулан Кулатунга, генерал-майор Вооруженных Сил Шри-Ланки:

Мы очень впечатлены тем, что увидели здесь. Очень впечатлены шоу, в котором выступили ваши военнослужащие. Что касается экспонатов, то здесь есть белорусские образцы, которые нас заинтересовали. Например, бронированная машина «Кайман». Мы рассматриваем варианты дальнейшего сотрудничества.

«Кайман» – одна из последних разработок госвоенпрома.

Александр Лучонок, СТВ:

Внутри напоминает лимузин из американских кинофильмов. Правда, все в цвете хаки. Этот броневик создан на основе советских БТР и БРДМ. Мощный и мобильный. «Кайман» способен на плаву преодолевать водные преграды, а на трассе развивает скорость до 110 километров в час.

Это разработка с пометкой «BY», впрочем, как и большая часть экспозиции. Здесь продукция сразу 80 отечественных предприятий. Масштабы самого же форума невероятные. Он проходит одновременно в двух местах. Помимо аэропорта Минск-1 технику уже традиционно представили в комплексе «Минск-Арена».

Военные любят точность, поэтому одна из главных премьер выставки – система залпового огня «Полонез». Испытания комплекса в прошлом году подтвердили эффективность и надежность системы. Итог – «Полонез» принят на вооружение.

Ракеты одной боевой машины могут наносить точные удары сразу по 8 целям одновременно на дальности до 200 километров. Отклонение от цели не более 30 метров. Показатель – фантастический. Аналоги выдают погрешность в 10 раз больше. Кстати, проект модернизируют, планируется увеличить дальность выпущенных ракет в полтора раза.

Шейх Мухаммед Фляйхе на смотр новшеств приехал с конкретной целью: приобрести беспилотник для артиллерии. Он гендиректор компании, которая занимается вооружением в ОАЭ, и давно сотрудничают с белорусскими производителями. Увидев этот проект, понимает: вот то, что нужно.

Мухаммед Фляйхе:

Очень понравился продукт «Богомол». Мы сотрудничаем давно с белорусскими компаниями. Белорусские компании делают отличные и недорогие беспилотники.

Противотанковый робот «Богомол». Машина, которая на автомате может все: найти цель, понять, что это за объект и занять боевое положение. Оператору фактически остается только дать команду о запуске ракет с помощью пульта на расстоянии до 5 километров.

Белорусские роботы сейчас служат в различных видах войск. Они стали незаменимыми. Почему? Разработчики на этот вопрос отвечают лаконично: если нужно, пусть воюют машины, люди будут в безопасности.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно–промышленного комитета Республики Беларусь:

Все, что основано на IT-технологиях, программном обеспечении, беспилотная авиация, роботы пользуются неимоверным спросом. И одновременно в связи с кризисом там, где нет достатка средств, вполне готовы покупать модернизированную добротную советскую продукцию.

За пять лет Беларусь в два раза увеличила экспорт военной продукции. В прошлом году сумма составила миллиард долларов. Что действительно подтверждает, что спрос на продукцию с пометкой «BY» на мировом рынке растет.