42-часовая магнитная буря на Земле завершилась

Магнитная буря, спровоцированная солнечной активностью, прекратилась после 42-часового воздействия на земную магнитосферу, сообщает ТАСС.

В настоящий момент геомагнитная обстановка стабилизировалась – показатель возмущенности магнитного поля Земли опустился до уровня «штиль». Напомним, что интенсивность геомагнитных возмущений оценивается по пятибалльной шкале (от G1 – «слабо» до G5 – «экстремально сильно»).

Буря стартовала вечером 19 января и достигла пика в ночные часы, когда её мощность соответствовала уровню G4.

Причиной возмущения стало облако плазмы, выброшенное в космос во время первой в 2026 году солнечной вспышки класса Х. Это событие зафиксировано 18 января; спустя сутки его последствия достигли Земли и вызвали продолжительную магнитную бурю.

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