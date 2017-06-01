Алексей Богданов: за первую декаду 2017 года мы поставили в Китай на 3 тысячи тонн молока больше, чем в прошлом

Новости Беларуси. Белорусские молочные продукты уверенно завоевывают рынки Юго-Восточной Азии и Африки. Буквально в 2017 году наши производители открыли для поставок Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, Беларусь входит в пятерку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. География поставок охватывает более 30 стран. Вместе с Австралией Беларусь разделяет третье место в списке крупнейших стран-экспортеров сливочного масла. А вот по части поставок сыров уверенно держим четвертую строчку в мире. Сегодня одна из задач – диверсификация рынков сбыта.