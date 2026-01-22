Прямой эфир

Чем можно подкармливать птиц зимой? Ответил специалист

22 января 2026 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Чем можно подкармливать птиц зимой? Ответил специалист-1

Алина Трус, корреспондент:
Низкие температуры и суровые январские морозы. К такой зиме стоило подготовиться не только людям, но и животным. Для некоторых из них холода особенно опасны. 

В группе риска – птицы. При большом минусе им сложно добывать пищу. На помощь приходят неравнодушные люди и подкармливают пернатых.

Охотно принимают заботу людей водоплавающие птицы. Лебеди, утки, лысухи. Многие уже стали поистине городскими и совсем не боятся посторонних. Главное не навредить их здоровью и подкармливать только правильной пищей.

Чем можно подкармливать птиц зимой? Ответил специалист-3

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития, общественный эколог:
Для водоплавающих птиц мы собираем специальную зерновую смесь, куда можно добавить различные зернышки пшеницы, овса, ячменя. Комбикорм можно добавлять, все это перемешивается. Если выкладываются, например, сырые овощи натертые, морковь, капуста, можно тоже добавлять мелкий комбикорм. Тогда эти овощи как бы сваливаются, становятся рассыпчатые и меньше замерзают на льду и на открытом воздухе. Это важно. Но ни в коем случае не следует кормить их хлебобулочными изделиями.

Подробности в видео.

# Птицы # Птицы Беларуси # Руслан Шайкин

Другие новости рубрики

Все новости
42-часовая магнитная буря на Земле завершилась
22 января 2026 11:09

42-часовая магнитная буря на Земле завершилась

В Дрогичине после масштабной реконструкции открыли здание РОЧС
22 января 2026 10:55

В Дрогичине после масштабной реконструкции открыли здание РОЧС

Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России и министра финансов
22 января 2026 10:44

Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России и министра финансов