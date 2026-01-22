Чем можно подкармливать птиц зимой? Ответил специалист

Алина Трус, корреспондент:

Низкие температуры и суровые январские морозы. К такой зиме стоило подготовиться не только людям, но и животным. Для некоторых из них холода особенно опасны.

В группе риска – птицы. При большом минусе им сложно добывать пищу. На помощь приходят неравнодушные люди и подкармливают пернатых.

Охотно принимают заботу людей водоплавающие птицы. Лебеди, утки, лысухи. Многие уже стали поистине городскими и совсем не боятся посторонних. Главное не навредить их здоровью и подкармливать только правильной пищей.