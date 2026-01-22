Чем можно подкармливать птиц зимой? Ответил специалист

Алина Трус, корреспондент:
Низкие температуры и суровые январские морозы. К такой зиме стоило подготовиться не только людям, но и животным. Для некоторых из них холода особенно опасны.
В группе риска – птицы. При большом минусе им сложно добывать пищу. На помощь приходят неравнодушные люди и подкармливают пернатых.
Охотно принимают заботу людей водоплавающие птицы. Лебеди, утки, лысухи. Многие уже стали поистине городскими и совсем не боятся посторонних. Главное не навредить их здоровью и подкармливать только правильной пищей.
Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития, общественный эколог:
Для водоплавающих птиц мы собираем специальную зерновую смесь, куда можно добавить различные зернышки пшеницы, овса, ячменя. Комбикорм можно добавлять, все это перемешивается. Если выкладываются, например, сырые овощи натертые, морковь, капуста, можно тоже добавлять мелкий комбикорм. Тогда эти овощи как бы сваливаются, становятся рассыпчатые и меньше замерзают на льду и на открытом воздухе. Это важно. Но ни в коем случае не следует кормить их хлебобулочными изделиями.
Подробности в видео.