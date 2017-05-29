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Очередь до сентября: экскурсии на МТЗ расписаны на 3 месяца вперед

29 мая 2017 06:46
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Новости Беларуси. На три месяца вперед расписаны экскурсии для желающих посетить Минский тракторный завод. С тем, как работает брендовое белорусское предприятие, уже познакомились группы туристов из Испании, Эстонии и Италии. Не меньший интерес и у наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узнать, как рождаются тракторы на конвейере, какие модели техники выпускают на заводе, успели уже тысячи белорусов. МТЗ поставляет продукцию на рынки более чем 60 стран и входит в восьмерку крупнейших мировых производителей тракторов.

# общество # Автомобилестроение в Беларуси

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