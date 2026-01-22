В Дрогичине после масштабной реконструкции открыли здание РОЧС

Спасатели Дрогичина праздновали новоселье. В городе после масштабной реконструкции открыли здание районного отдела по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание 1960-х годов с деревянными элементами в конструкции уже не отвечало требованиям времени и габаритам современной спасательной техники. Во время реконструкции расширили площадь, возвели новые гаражи для автомобилей, учебный класс, появился пост технического обслуживания, а также помещения для отдыха личного состава.

Сергей Войтик, заместитель начальника Брестского областного управления МЧС: На сегодня у нас все базы обновлены, но мы движемся вперед. За последнее время мы построили здание в Мухавце Брестского района, сегодня строится здание в Ольшанах Столинского района, планируется реконструкция здания ПАСЧ № 1 Ганцевичи, проводятся работы по капитальному ремонту в городе Высоком Каменецкого района.

Игорь Болотов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Вместе с тем, благодаря поддержке правительства и указаниям Президента, в рамках государственной инвестиционной программы ежегодно выделяются средства на реконструкцию наших органов и подразделений. У нас органы и подразделения боеготовные, жители могут быть спокойны.

В первую очередь внимание уделяется техническому оснащению районных отделов по чрезвычайным ситуациям – обновляется парк аварийно-спасательной техники. Это влияет на оперативность и качество оказания помощи жителям.