Скончался актёр из «Шерлока» и «Доктора Кто»

На 93-м году жизни скончался актер Дональд Дуглас, запомнившийся зрителям по роли отца главного героя в кинокартине «Дневник Бриджит Джонс». О кончине артиста сообщило издание The Independent.

Дуглас ушел из жизни 14 января в больнице французского города Альби. Причиной стала кратковременная болезнь.

Артист появился на свет в 1933 году в шотландском Фолкерке. Популярность к нему пришла благодаря участию в ряде знаковых проектов. Среди наиболее заметных работ – роли в телесериалах «Корона», «Шерлок» и «Доктор Кто», а также в кинофильмах «Дневник Бриджит Джонс» и «Мост слишком далеко».

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