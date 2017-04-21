Прямой эфир

Представители «Белорусской федерации беспилотной авиации» Евгений Ермоленко и Глеб Бондарик на СТВ

21 апреля 2017 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси Министерство юстиции зарегистрировало общественное объединение «Белорусская федерация беспилотной авиации». Теперь это модное увлечение – «дрон-рейсинг» придёт и в нашу страну. Как это отразится на безопасности полётов в Беларуси, какие существуют правила использования квадрокоптеров и многие другие волнующие вопросы – мы зададим сегодня нашим гостям. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – встречайте представителей общественного объединения «Белорусская федерация беспилотной авиации» – председатель совета – Евгений Ермоленко и его заместитель – Глеб Бондарик.

# общество # Фотофакт # Авиация # Евгений Ермоленко # Глеб Бондарик

Другие новости рубрики

Все новости
Порывистый ветер и ночные заморозки. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
21 апреля 2017 06:02

Порывистый ветер и ночные заморозки. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Проспект Победителей обновили тротуарной плиткой, потом реконструируют участок от площади Ленина до улицы Козлова
20 апреля 2017 20:53

Проспект Победителей обновили тротуарной плиткой, потом реконструируют участок от площади Ленина до улицы Козлова

«Всю жизнь отдать ребёнку – это не годится»: педагог Шалва Амонашвили
20 апреля 2017 20:33

«Всю жизнь отдать ребёнку – это не годится»: педагог Шалва Амонашвили