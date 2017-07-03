Парад в Минске 3 июля 2017. Видеоверсия

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Дорогие ветераны!

Уважаемые соотечественники и гости!

Сегодня наша страна празднует День Независимости. Отмечать главный государственный праздник именно сегодня, 3 июля, мы стали по воле нашего народа. Этот выбор свидетельствует об исторической памяти белорусов и преемственности поколений. В наших сердцах независимость Беларуси неразрывно связана с ее освобождением от немецко-фашистских захватчиков.

Мы никогда не забудем тех, кому обязаны избавлением от нацистского ига. Великая Победа была одержана благодаря героизму воинов Красной Армии и тружеников тыла, стойкости и единству всех советских людей.

Огромный вклад в разгром фашизма внес белорусский народ. Это было признано мировым сообществом. Поэтому наша страна по праву вошла в число держав, которые учредили Организацию Объединенных Наций.

Мы горды тем, что Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наш неизменный принцип: равенство всех стран и их невмешательство во внутренние дела друг друга. Мы выступаем за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров.

К сожалению, другие страны не пожелали последовать этому примеру. К чему это привело? Идет нарастание глобальной нестабильности. Международная безопасность разрушена. На путь милитаризации вступили страны Европы. Они втягиваются в гонку вооружений и военные приготовления. Соединенные Штаты Америки развертывают здесь, у наших границ, систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал.

Наш ответ – современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена.

Важно отметить, что весомый вклад в повышение боеготовности Беларуси вносит отечественный оборонно-промышленный комплекс.

В стране успешно развивается собственное ракетостроение. Можно назвать более сотни образцов белорусских изделий военного назначения, представляющих собой принципиально новую, инновационную продукцию.

Боевой арсенал, которым мы обладаем, сегодня будет показан во время парадного марша. Каждый сможет убедиться: у нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору.

Политика Беларуси носит открытый характер. Нам нечего скрывать. Вместе с братской Россией мы защищаем границы создаваемого нами Союзного государства.

Нашей стратегической целью является дальнейшее развитие отношений с государствами – членами Организации Договора о коллективной безопасности. Это наши надежные партнеры и верные друзья. Мы связаны общей историей и вместе сегодня защищаем мир от новых угроз.

В этот праздничный день хочу обратиться к вам, уважаемые ветераны! Вы не дали поставить нашу страну на колени в годы самой страшной войны, принесли свободу родной земле. Мы гордимся вами и стремимся быть достойными славного поколения победителей.