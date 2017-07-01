Приятно, что сохранились качество и комфортабельность: посетители выставки ретро-автобусов оценили внешний вид легендарных экспонатов
Новости Беларуси. И еще немного о ностальгии, но уже не по старым деньгам.
Уникальные ретро-автобусы на несколько часов припарковались сегодня в центре Минска,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из Эстонии они приехали сами, проделав путь более 800 километров.
Однажды на улицах Таллина появились необычные объявления. В них была просьба ко всем автолюбителям принести на выкуп автозапчасти от старых автобусов. Водители откликнулись.
Так началась реставрация нынче легендарных машин. Одна из них – ЗИС-127.
Это первый советский междугородний автобус.
Хуго Осула, организатор ретро-выставки (Эстония):
Мы его восстанавливали почти 10 лет. И мы решили, что мы восстановим этот автобус точно таким же, как он был при выходе из завода в Москве.
Единственный в мире сохранившийся ЗИС-127.
Расшифровывается как «Завод имени Сталина».
Эта машина 1956 года выпуска. И именно этот автобус повез первых пассажиров по маршруту Таллинн-Ленинград.
Эвальд Ласс за рулем междугородних автобусов – 42 года. Начинал с тех машин, о которых сегодня говорят только с приставкой «ретро». На комфорт современных автобусов, конечно, не жалуется. Но старые вспоминает с грустью.
Эвальд Ласс, водитель (Эстония):
На старом надо было работать. Интереснее было. Сам можно было ремонтировать и делать. Теперь все электроника. А в то время надо было вручную все переключать: скорости, багажники открывать. Все было ручная работа, но интереснее было.
Впрочем, иногда Эвальду все же удается вновь оказаться в любимом водительском кресле.
Все автобусы – а кроме ЗИСа, это еще Икарусы 68, 72 и 78 годов выпуска – еще на ходу.
Хуго Осула, организатор ретро-выставки (Эстония):
Эти автобусы – очень дорогие музейные экспонаты,
но наша философия такая, что мы не держим эти автобусы в гараже.
Мы с ними едем, и предлагаем сегодняшним и будущим автобусным пассажирам удовольствие попробовать, как когда-то, 30, 40, 50, 60 лет назад, на автобусах путешествовали.
Возможность не только увидеть легендарные машины, но и почувствовать себя их пассажирами, минчане восприняли с благодарностью.
Посетители выставки:
Очень приятно, что такое качество, такая комфортабельность.
Вы знаете, с трудом верится, что такое было.
Легенда – автобус, советская легенда. Замечательно. Я бы сейчас с удовольствием на таком покатался.
Я такие старые автобусы еще не видел. Вот теперь узнал, что есть даже автобус ЗИС, Икарусы.
Автопробег организаторы посвятили 25-летию дипотношений между Беларусью и Эстонией. Ведь именно автобусные перевозки по сей день остаются наиболее популярным способом сообщения между странами.