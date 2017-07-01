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Приятно, что сохранились качество и комфортабельность: посетители выставки ретро-автобусов оценили внешний вид легендарных экспонатов

01 июля 2017 16:20
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Новости Беларуси. И еще немного о ностальгии, но уже не по старым деньгам.

Уникальные ретро-автобусы на несколько часов припарковались сегодня в центре Минска,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Эстонии они приехали сами, проделав путь более 800 километров.

Приятно, что сохранились качество и комфортабельность: посетители выставки ретро-автобусов оценили внешний вид легендарных экспонатов-1

Однажды на улицах Таллина появились необычные объявления. В них была просьба ко всем автолюбителям принести на выкуп автозапчасти от старых автобусов. Водители откликнулись.

Так началась реставрация нынче легендарных машин. Одна из них – ЗИС-127.

Это первый советский междугородний автобус.

Хуго Осула, организатор ретро-выставки (Эстония):
Мы его восстанавливали почти 10 лет. И мы решили, что мы восстановим этот автобус точно таким же, как он был при выходе из завода в Москве.

Приятно, что сохранились качество и комфортабельность: посетители выставки ретро-автобусов оценили внешний вид легендарных экспонатов-4

Единственный в мире сохранившийся ЗИС-127.

Расшифровывается как «Завод имени Сталина».

Эта машина 1956 года выпуска. И именно этот автобус повез первых пассажиров по маршруту Таллинн-Ленинград.

Эвальд Ласс за рулем междугородних автобусов – 42 года. Начинал с тех машин, о которых сегодня говорят только с приставкой «ретро». На комфорт современных автобусов, конечно, не жалуется. Но старые вспоминает с грустью.

Приятно, что сохранились качество и комфортабельность: посетители выставки ретро-автобусов оценили внешний вид легендарных экспонатов-7

Эвальд Ласс, водитель (Эстония):
На старом надо было работать. Интереснее было. Сам можно было ремонтировать и делать. Теперь все электроника. А в то время надо было вручную все переключать: скорости, багажники открывать. Все было ручная работа, но интереснее было.

Впрочем, иногда Эвальду все же удается вновь оказаться в любимом водительском кресле.

Все автобусы – а кроме ЗИСа, это еще Икарусы 68, 72 и 78 годов выпуска – еще на ходу.

Хуго Осула, организатор ретро-выставки (Эстония):
Эти автобусы – очень дорогие музейные экспонаты,

но наша философия такая, что мы не держим эти автобусы в гараже.

Мы с ними едем, и предлагаем сегодняшним и будущим автобусным пассажирам удовольствие попробовать, как когда-то, 30, 40, 50, 60 лет назад, на автобусах путешествовали. 

Приятно, что сохранились качество и комфортабельность: посетители выставки ретро-автобусов оценили внешний вид легендарных экспонатов-10

Возможность не только увидеть легендарные машины, но и почувствовать себя их пассажирами, минчане восприняли с благодарностью.

Посетители выставки:
Очень приятно, что такое качество, такая комфортабельность.

Вы знаете, с трудом верится, что такое было.

Легенда – автобус, советская легенда. Замечательно. Я бы сейчас с удовольствием на таком покатался.

Я такие старые автобусы еще не видел. Вот теперь узнал, что есть даже автобус ЗИС, Икарусы.

Приятно, что сохранились качество и комфортабельность: посетители выставки ретро-автобусов оценили внешний вид легендарных экспонатов-13

Автопробег организаторы посвятили 25-летию дипотношений между Беларусью и Эстонией. Ведь именно автобусные перевозки по сей день остаются наиболее популярным способом сообщения между  странами.

Приятно, что сохранились качество и комфортабельность: посетители выставки ретро-автобусов оценили внешний вид легендарных экспонатов-15

# Культура # Фотофакт # Ретро-автомобили # Хуго Осула # Эвальд Ласс

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