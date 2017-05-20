«Кайман», «Полонез», «Волат»: какие разработки создают имидж белорусской «оборонки»

Не только в производстве молока Беларусь преуспевает. Не в молоко, а в яблочко стреляет белорусское оружие. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 открылась 20 мая в Минске. Наш корреспондент Евгений Пустовой сумел забраться в броневик «Волат» – это белорусская разработка – и попытался разобраться, чем берет белорусская «оборонка».

Это победа и белорусского спецназа, и новинок отечественной «оборонки». В действии – модернизированный белорусами вертолет Ми-8 и новый бронеавтомобиль. Даже на земле он окрыляет крылатую гвардию.

В отличие от бойцов сил специальных операций конструкторы «Каймана» сняли маску секретности, вернее, чехол. Приказ главнокомандующего выпустить легкий бронированный объект выполнен. И это новая вершина в истории отечественного военпрома. 7-тонному хищнику уютно и в белорусских болотах, и в африканской пустыне. Одним словом, «Кайман».

Этот аллигатор семейства БТРВ одинаково грациозно плывет и по бездорожью, и по автостраде. Крейсерская скорость 100 километров. Профессионалы из Борисова в тело бронетранспортера вместили душу «Хаммера». А среди своих собратьев белорусский «Кайман» – самый непрожорливый – аппетит на топливо, как у стандартного джипа, а в салоне, как в седане.

Впрочем, отечественные разработки приглянулись не только белорусским спецподразделениям, но и заморским покупателям с толстыми кошельками. Но если эпитеты отставить.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Беларусь жива, Беларусь живет и развивается, в том числе в области оборонной промышленности.

А четко по военному: то за пять лет белорусская «оборонка» экспортную мускулатуру накачала в два раза.

Сергей Гурулев:

Взаимодействуем с 52 странами. С 32 странами мы работаем на законодательном уровне в области военно-технического сотрудничества.

Еще в 90-е, нацеливая сохранить интеллектуальную школу, технологии и цеха создателей товаров цвета хаки, Президент попал в десяточку. Наши военно-ориентированные заводы и при союзе были в десятке, а сейчас в зоне интересов ОДКБ таких вот предприятий – единицы.

Советское «железо» на вооружении армий полмира. А здесь из него делают технику, приспособленную под запросы современных конфликтов.

Александр Трандофилов, заместитель директора по производству ОАО «140 ремонтный завод»:

Заказами на сегодняшний день на два года вперед обеспечены. Это программа минимум, которая у нас есть. Благодаря качеству производимой продукции к нам и приходит заказчик.

Географию клиентов можно изучать по маскировочным цветам боевых машин. От стандартной зеленки до песчанки. Любой танк разбирают до основания. В среднем на 90 тысяч деталей. Затем, пройдя через восемь цехов, техника на своих гусеницах готова даже к полетам.

Заводы и КБ белорусского военпрома идут, вернее, маршируют в ногу со временем. А порой даже опережая его.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Если условно сказать, что «Смерч» – это третье поколение, то ракетный комплекс «Полонез» – выше пятого поколения. Кстати, эта техника на голову выше мировых аналогов. И, что примечательно, очень проста в эксплуатации. Конструкторы этой машины обещали даже человека с журналистским образованием за час научить дирижировать «Полонезом».

Никакой бравады, а только уверенность в стопроцентной тональности белорусского «Полонеза».

Полигон и точность те же, оружие другое. Этому модернизированному ЗРК уже нипочем так называемые «стелсы». Наши «Буки» самолеты-невидимки способны обнаружить задолго до их подлета в акваторию приграничного Буга. Зоркости не занимать и этой системе.

На счету интеллектуального стража границы уже в тестовом режиме пойманный нарушитель.

Станислав Рудиков, начальник отдела разработки встраиваемых систем:

Радиолокатор выдает информацию о том, что где-то есть нарушитель. Оптический модуль поворачивается в этом направлении, и боец, который несет дежурство, может точно сказать…

Зверь или контрабандист. Впрочем, на этом предприятии целый арсенал пограничных разработок. От интеллектуальных помощников для одного наряда, до ІТ-сослуживца целой заставы.

Как зеницу ока «БелОМО» бережет свой имидж лидера в сфере оптики. От этих прицелов не спрятаться, не скрыться ни за камуфляжем, ни за покровом темноты.

Есть страны, которые «давят» конкурентов на рынках оружия танками и попадают в лидеры благодаря автоматам, у Беларуси другая миссия – выполнимая – это высокотехнологичный продукт. Например, как это сердце систем видеонаблюдения, дронов и роботов.

Андрей Боровский, первый заместитель директора предприятия:

Продукция настолько наукоемкая, что маленький прибор может по своей стоимости превышать даже трактор «Беларус».

На MILEX только наши предприятия привезли более 300 образцов вооружения и специальной техники. Каждый третий – инновационный. Десятки международных делегаций. Обычно военный дрескод предполагает сдержанность, но не по отношению к тому, что создано интеллектом и руками белорусов.

Мы продаем не только технику и вооружение, но и технологии. Тогда наши холдинги оборонительного сектора экономики могут выйти за национальные границы до международного уровня. Международный имидж военная промышленность уже завоевала.

Многие комуфлированные форумы для белорусов заканчиваются победами. Награды привозят даже обычные тягачи. Хотя не такие они и обычные.

Евгений Пустовой:

Это V1, он пока опытный экземпляр, его впервые покажут на международной выставке MILEX, и впервые в кабину входят журналисты. Этой машине даже полутораметровая преграда нипочем. Здесь, как в элитном седане, есть камера заднего вида. А в остальном – крепость на колесах. Одним словом, белорусский «Волат».