Египтянка стала первой женщиной командиром Airbus A380 арабского происхождения 

Фото: emirates.com

Эта модель самолета сегодня является самым большим пассажирским авиалайнером в мире, весит 280 тонн. Масса Boeing 747, второго по величине самолета, не превышает 215 тонн в самой тяжелой модификации. Airbus A380 может подняться в воздух, даже когда весит 560 тонн. Существует модификация самолета, где на 2 палубах размещено 853 пассажирских кресла. Emirates Airline является владельцем 92 самолетов то модели. У конкурентов их количество не достигает и 20 единиц. Компания с 2010 года имеет статус крупнейшего авиаперевозчика международного сообщения.