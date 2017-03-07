Египтянка стала первой женщиной командиром Airbus A380 арабского происхождения 

Новости ОАЭ. Египтянка Невин Дарвиш является пока единственной женщиной арабского происхождения, которая стала командиром самолета Airbus A380.
Новости ОАЭ. Египтянка Невин Дарвиш является пока единственной женщиной арабского происхождения, которая стала командиром самолета Airbus A380.
Фото: emirates.com
Эта модель самолета сегодня является самым большим пассажирским авиалайнером в мире, весит 280 тонн. Масса Boeing 747, второго по величине самолета, не превышает 215 тонн в самой тяжелой модификации. Airbus A380 может подняться в воздух, даже когда весит 560 тонн. Существует модификация самолета, где на 2 палубах размещено 853 пассажирских кресла. Emirates Airline является владельцем 92 самолетов то модели. У конкурентов их количество не достигает и 20 единиц. Компания с 2010 года имеет статус крупнейшего авиаперевозчика международного сообщения.
Фото: wikipedia.org
Компания Emirates Airline поздравила с 8 марта сотрудницу достаточно необычным способом: фотография капитана Дарвиш и второго пилота Алии аль-Мухайри была опубликована на сайте компании, откуда попала в популярные египетские СМИ и распространилась по новостным изданиям всего мира. Компания отметила, что второй пилот является самой молодой женщиной-пилотом авиакомпании.
Фото: emirates.com
В компании Emirates Airline работают около 13 тысяч женщин, что составляет 44 процента всех сотрудников.