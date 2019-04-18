Ханок, Ревяко, Голубева. Скандалы с авторскими правами

За нарушение авторского права на композиции в ноты закона не попали три кафе города Жодино. Проверка милиции застала всех врасплох: такого поворота событий никто не ожидал. Мы приехали в Жодино, чтобы пообщаться с владельцами баров и кафе, которые столкнулись с необычной ситуацией. Но, как показывает практика, руководство пытается замалчивать ситуацию по непонятным причинам. Пробуем поговорить здесь.

Новости Беларуси. Что делать, если Ваши авторские права вдруг нарушили? Вариант первый – промолчать и жить с этим дальше, можете – ругаться и качать права, или же – судиться. В программе «Специальный репортаж» попытались разобраться в деталях реальных историй.

Разговор по телефону:

– Не так давно, пару лет назад, в жодинских кафе были проблемы с музыкой.

– Скажите, раньше не было вот этого договора, потому что не знали, что так надо делать, вообще?

– Ну, да. Никто не говорил, что это нужно так делать.

Заключить договор нужно было с Национальным институтом интеллектуальной собственности – единственной в стране организацией, занимающейся управлением авторскими правами.

Авторских вознаграждений на 6 миллионов рублей собрано в Беларуси в 2018 году

Где взять лицензионную музыку для бизнеса?

«Стреляют» по объектам и крупного калибра. Например, по Белому дому. Не раз группа «Аэросмит» предупреждала Трампа не использовать её песни во время своих выступлений. В стороне не остались и адвокаты певицы Рианны. Меган Маркл пригрозила британскому таблоиду судом за опубликование фрагментов личного письма. Нарушение британского закона об авторском праве.

Под раздачу попали когда-то и дельфины из Нижнего Новгорода. Решение – танцевать под музыку из голливудского блокбастера не имели права.

Авторские права стали и разборками диванных критиков-политиков, мол, ролик с Владимиром Зеленским принадлежит российской компании. Техническая ошибка и чистый хайп. Поводом для иска в суд стала татуировка известного бойца Карлоса Кондита. Её автор – профессиональный татуировщик, вызвал на «поединок» компанию-разработчика видеоигр, где и засветилась совершенно бесплатно его работа.