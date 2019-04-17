Славянский базар-2019. Каким будет фестиваль? Все фишки в одном материале

В этом году фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 8 по 17 июля. Какие будут новинки в программе и какие сюрпризы будут на фестивале?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусства «Славянский базар в Витебске» – Глеб Лапицкий.

«От классики до рока». Какие новинки запланированы в программе «Славянского базара в Витебске»

Будет жарко! Рассказываем, какие звёзды будут выступать на «Славянском базаре» в 2019 году?

Со всем ли вы справляетесь?

Глеб Лапицкий, генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусства «Славянский базар в Витебске»:

Очень важно, какая команда рядом с тобой или ты в какой команде работаешь, можно приоритеты расставить разные, но те люди, которые работают в дирекции «Славянского базара» учреждения, это действительно большие профессионалы. Я работал 4 года в Минске на другой должности и могу сказать, что это одна из лучших маркетинговых культурных команд. Мне очень с ними приятно работать, потому что когда ты разговариваешь на одном языке и тебе не надо 5 минут в чем-то людей убеждать, а они тебе подсказывают какие-то пути решения того или иного действа – это действительно дорогого стоит. У нас пока все получается, а уж как получится – зрители увидят и услышат на «Славянском базаре».

Славянский базар-2019. Какой будет церемония открытия?

Хватает ли у вас сейчас времени на личное творчество?

Глеб Лапицкий:

Очень мало, но я творю, потому что это работа творческая.



Наше учреждение – это не только «Славянский базар», но и это еще 8 филиалов. «Славянский базар» сейчас доверстывает программу. Буквально на днях начался последний этап продажи, где уже можно увидеть и театральную программу, и программу кукольного квартала и те джазовые вечера, которые будут на «Славянском базаре», и наш ледовый дворец, концертный зал в Витебске, который тоже в новом формате будет. Мы разворачиваем фестиваль к молодежи, потому что

там на концертной площадке концертного зала «Витебск», мы его называем «концерт по заявкам», там будет выступать Александр Панайотов.

Это то, что действительно хотели увидеть зрители. Наверное, в этом и является искусство дирекции фестиваля, чтобы как можно чаще попадать во вкусы зрителей, совершенно разные возрастные категории. Мы сейчас действительно готовим площадки, заканчиваем со стенографией всех этих площадок, заканчиваем договариваться о каких-то бытовых вопросах с нашими артистами и, конечно, ждем наших зрителей, потому что все мы это делаем для того, чтобы приехали на фестиваль гости, чтобы его жители почувствовали это фестивальное движение и, конечно, чем-то удивить, порадовать, чтобы фестиваль не потерял свой дух, свою харизму, которая у него уже более двух десятков лет.

Сколько человек работает в штабе «Славянского базара»?