«Судьи хватаются за голову, потому что безграмотно составлены протоколы». В чём проблема с защитой авторских прав в Беларуси?

Новости Беларуси. Об авторских правах говорили в программе «Специальный репортаж» . В белорусском варианте закона одни говорят о правах с большой натяжкой, другие же проблем глобальных не видят. А отмечают вот что: механизмы его использования реально должны стать доступными.

Сергей Зикрацкий, адвокат:

Проблема первая – административная ответственность. Протоколы об административной ответственности составляет милиция. К сожалению, уровень подготовки милиционеров, которые составляют протоколы, очень низкий. Протоколы приходят в суды и судьи хватаются за голову, потому что так безграмотно составлены протоколы.

Второй вопрос – у нас на сегодняшний день споры об авторском праве рассматриваются в Верховном суде, и это сдерживает очень многих правообладателей по подачи иска в суд. Суд находится в Минске. Возможно рассмотрение споров, связанных с авторским правом, имело бы смысл отдать в более низкую инстанцию.

Максим Рудковский, представитель компании-правообладателя:

Мне кажется, что интереснее было бы так построить систему, чтобы просто, во-первых, можно было легко производить отчисления, а не так как сейчас – надо искать автора, правообладателя.

Как его найти, как с ним связаться, как ему заплатить – это масса вопросов то есть.

Всё-таки, вот если бы как-то эту систему привести в нормальный вид, сделать, тогда вопрос, в принципе, уже не стоял бы. И, всё-таки, к Европе стоит внимательно присмотреться, в том плане, что их законодательство в области авторского права проработало намного больше лет, чем у нас.

Ханок, Ревяко, Голубева. Скандалы с авторскими правами