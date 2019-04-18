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Концертные выступления, деловые и творческие встречи. Дни культуры Беларуси стартуют в Японии 18 апреля

18 апреля 2019 06:34
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Новости Беларуси. Концертные выступления, деловые и творческие встречи. Дни культуры Беларуси открываются 18 апреля в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произойдет впервые за годы дипломатических отношений между государствами. В Японию отправятся представители «Театра песни Ирины Дорофеевой». В рамках проведения Дней культуры состоятся выступления, посвященные предстоящим II Европейским играм в Минске, а также Олимпийским играм 2020 года в Токио.

В Посольстве России в Японии пройдет мероприятие, приуроченное к образованию Союзного государства. Также представители Беларуси почтят память жертв стихийных бедствий 2011 года в Тохоку и возложат цветы к мемориалу.

Концертные выступления, деловые и творческие встречи. Дни культуры Беларуси стартуют в Японии 18 апреля -1

# Беларусь-Япония # Культура # Фотофакт

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