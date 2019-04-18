От одной базовой вместо десяти за нарушение. Что ещё может измениться в законе об авторском праве?

Европейская история авторского права началась лишь в XVIII веке в Англии, где был принят Статут королевы Анны. Так британский парламент защитил авторов книг, карт и чертежей.

До этого, в средние века, выдавались так называемые привилегии, как правило, на литературу. И то практика была редкой. На уровне самосознания считалось: автор – не творец, а лишь проводник божественного знания. Потому любой суд – это грех. То ли дело сегодня. Иск за иском и защита ставится на поток.

Несложно подсчитать: только за 5 исков поэт получил более 3 000 рублей. Комментировать нам что-либо Прончак отказался, мол, он далеко – живёт в Нью-Йорке.

Сергей Зикрацкий, адвокат:

Есть авторы, которые поставили защиту своих прав на поток. Анализируют всё, что появляется в Интернете, и целенаправленно предъявляют иски. Хорошо это или плохо, сложно сказать. С одной стороны, это их абсолютное право – защищать свои авторские права. С другой стороны, очевидно, что иногда предъявление такого огромного количества исков связано не с попыткой защитить свои права, а исключительно с личным обогащением.