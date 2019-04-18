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«Нет формулировки, что такое творчество». Чем закончилась история с авторскими правами между Голубевой и Балыко?

18 апреля 2019 19:27
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Новости Беларуси. Историю борьбы за авторские права рассказали в программе «Специальный репортаж».

Наталья Голубева, кандидат исторических наук,  писатель, сценарист:
У меня в руках техническое задание на создание пьесы. Примерная сюжетная линия, ключевые моменты.

Действие первое:  первая сцена – интрига, как в пьесе Гоголя «Ревизор», вторая сцена – обсуждение, смотри Толстой «Война и мир». Ну, где творчество?

И так делать нехорошо. Вспоминать те сцены, а точнее литературный скандал, писательница Наталья Голубева не особо желает. Но, так или иначе, размышления об авторском праве – в параллель со случившимся раздором, когда исторический роман Голубевой резко стал сюжетной драмой между Голубевой и Балыко – драматургом Нового драмтеатра. Поставленный спектакль «Яблочный пирог» – произведение не самостоятельное, а заимствованное и создано на основе написанной пьесы «На перепутье двух дорог». Попросту говоря, пример воровства чужого материала. И пример подмены творчества ремеслом.

«Нет формулировки, что такое творчество». Чем закончилась история с авторскими правами между Голубевой и Балыко?-1

Наталья Голубева: 
Конечно есть и недостатки, которые позволяют иметь  лазейку для тех, кто не очень любит заниматься творчеством. С моей точки зрения, самая главная проблема – что полностью не отработан понятийный аппарат. Нет формулировки, что такое творчество. В законе, как показала практика сейчас, надо закрепить позицию об ответственности организаций, которые допускают демонстрацию произведений, признанных заимствованными.

Сложилась ситуация: Верховный Суд признал произведение несамостоятельным и организация, которая демонстрирует это произведение, без всякого зазрения совести продолжает его демонстрировать под именем человека, который не является автором. Просто надо применять санкции.

Ханок, Ревяко, Голубева. Скандалы с авторскими правами

# Белорусские писатели

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