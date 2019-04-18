«Нет формулировки, что такое творчество». Чем закончилась история с авторскими правами между Голубевой и Балыко?

Новости Беларуси. Историю борьбы за авторские права рассказали в программе «Специальный репортаж».

Наталья Голубева, кандидат исторических наук, писатель, сценарист:

У меня в руках техническое задание на создание пьесы. Примерная сюжетная линия, ключевые моменты.

Действие первое: первая сцена – интрига, как в пьесе Гоголя «Ревизор», вторая сцена – обсуждение, смотри Толстой «Война и мир». Ну, где творчество?

И так делать нехорошо. Вспоминать те сцены, а точнее литературный скандал, писательница Наталья Голубева не особо желает. Но, так или иначе, размышления об авторском праве – в параллель со случившимся раздором, когда исторический роман Голубевой резко стал сюжетной драмой между Голубевой и Балыко – драматургом Нового драмтеатра. Поставленный спектакль «Яблочный пирог» – произведение не самостоятельное, а заимствованное и создано на основе написанной пьесы «На перепутье двух дорог». Попросту говоря, пример воровства чужого материала. И пример подмены творчества ремеслом.