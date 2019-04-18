Авторских вознаграждений на 6 миллионов рублей собрано в Беларуси в 2018 году

Алексей Бичурин, начальник центра по коллективному управлению Национального центра интеллектуальной собственности:

Если мы устанавливаем в результате посещения, что используется музыка, в отношении которой мы ведём управление правами, то в итоге мы выходим на переговоры с владельцами такого бизнеса. Предлагаем установить им договорные отношения, и с вероятностью 50/50 достигаем соглашения. Если этого не происходит, то, опять-таки, ситуация может развиваться либо направлении необходимости привлечения к ответственности за незаконное, по сути уже, использование музыкальных произведений, или люди на какое-то время отказываются от музыки демонстративно. Но цивилизованный путь, наверное, самый естественный.

Ханок, Ревяко, Голубева. Скандалы с авторскими правами