Авторских вознаграждений на 6 миллионов рублей собрано в Беларуси в 2018 году

Новости Беларуси. Об авторских правах говорили в программе «Специальный репортаж».
Заключать договор на использование произведений нужно с Национальным институтом интеллектуальной собственности – единственной в стране организацией, занимающейся управлением авторскими правами.
И, кстати, только за прошлый год она собрала авторских вознаграждений на сумму в 6 миллионов рублей.
Алексей Бичурин, начальник центра по коллективному управлению Национального центра интеллектуальной собственности:
Если мы устанавливаем в результате посещения, что используется музыка, в отношении которой мы ведём управление правами, то в итоге мы выходим на переговоры с владельцами такого бизнеса. Предлагаем установить им договорные отношения, и с вероятностью 50/50 достигаем соглашения. Если этого не происходит, то, опять-таки, ситуация может развиваться либо направлении необходимости привлечения к ответственности за незаконное, по сути уже, использование музыкальных произведений, или люди на какое-то время отказываются от музыки демонстративно. Но цивилизованный путь, наверное, самый естественный.
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