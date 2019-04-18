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Где взять лицензионную музыку для бизнеса?

18 апреля 2019 20:07
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Новости Беларуси. Об авторских правах говорили в программе «Специальный репортаж».

Где взять лицензионную музыку для бизнеса?-1

Чтобы блюсти закон, специально  пару лет назад придумали вот такой онлайн-сервис лицензионной музыки. Малый бизнес – кафе, магазины, бары, салоны, АЗС – сможет просто соблюдать правила игры, купив пакет на месяц или год.

Где взять лицензионную музыку для бизнеса?-4

В подборке – треки разных жанров.

Где взять лицензионную музыку для бизнеса?-7

Наталья Танасевич:
На сегодняшний день у нас готовых около 20 плейлистов для определённых направлений бизнеса. Можно задать определённое расписание воспроизведения этих композиций.

Оно даёт возможность проигрывать определённый контент в определённое время, и делать это автоматически. Расписание можно создать по дням недели.

К примеру, в понедельник у вас будет проигрываться музыка для автосалонов, во вторник с утра это будет лаундж, после обеда – более динамичная.

Ханок, Ревяко, Голубева. Скандалы с авторскими правами 

# Бизнес в Беларуси # общество # Наталья Танасевич

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