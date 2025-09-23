Спасибо, что смотрите! «Информационный вечер на СТВ» отмечает первый день рождения
У «Информационного вечера на СТВ» первый день рождения! В принципиально новом формате, который полюбился и нам, и, будем надеяться, вам, вечерние новости впервые вышли в эфир ровно год назад – 23 сентября, став одной из главных премьер сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сегодня, в день рождения, мы попробуем вам рассказать, каким этот год был для нас, а значит, и для вас. А еще о том, как мы делаем все это и что обычно скрыто от зрительских глаз. Итак, чтобы вышел в эфир один выпуск программы, нужен многочасовой мозговой штурм по поиску интересных идей для репортажей, а еще несколько сотен телефонных звонков наших продюсеров, редакторов и репортеров, 15 выездов съемочных групп для записи 50 интервью с экспертами и героями сюжетов и около десятка стендапов – это когда наши корреспонденты находятся в эпицентре событий.
В часы пик, а это именно период подготовки «Информационного вечера», работают восемь монтажных аппаратных, благодаря которым весь отснятый материал приобретает эфирный вид. Во время прямого эфира за кадром, но рядом с нами трудится студийная бригада, а это около двух десятков человек: от режиссера и его ассистентов до операторов, которые управляют камерным парком из пяти объективов.
И вот так мы работаем каждый день – с понедельника по субботу, пытаясь вам, дорогие зрители, предложить свою версию картины дня. И чтобы ее ежедневно рисовать в самых ярких красках, за этот год наши корреспонденты подготовили более полутора тысяч репортажей, записали около 16 тысяч интервью, проехали в поисках интересных событий и неординарных героев более 160 тысяч километров, а это четыре раза вокруг экватора – только в пределах нашей страны.
За рубежом мы исколесили практически всю Россию, а еще Узбекистан, Казахстан. Обширна и дальняя дуга наших репортажей: съемочные группы СТВ за этот год побывали и на берегу Персидского залива в Катаре, в Омане и на противоположном краю континента – в Китае и Вьетнаме.
И все ради того, чтобы успеть к эфиру в 19:30. Наше фирменное время, наш собственный почерк, наша большая команда, которая продолжит искать в каждом событии интересные детали. Ну и, конечно, наши любимые зрители. Ведь все это именно для вас!