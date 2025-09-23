Спасибо, что смотрите! «Информационный вечер на СТВ» отмечает первый день рождения

У «Информационного вечера на СТВ» первый день рождения! В принципиально новом формате, который полюбился и нам, и, будем надеяться, вам, вечерние новости впервые вышли в эфир ровно год назад – 23 сентября, став одной из главных премьер сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня, в день рождения, мы попробуем вам рассказать, каким этот год был для нас, а значит, и для вас. А еще о том, как мы делаем все это и что обычно скрыто от зрительских глаз. Итак, чтобы вышел в эфир один выпуск программы, нужен многочасовой мозговой штурм по поиску интересных идей для репортажей, а еще несколько сотен телефонных звонков наших продюсеров, редакторов и репортеров, 15 выездов съемочных групп для записи 50 интервью с экспертами и героями сюжетов и около десятка стендапов – это когда наши корреспонденты находятся в эпицентре событий. В часы пик, а это именно период подготовки «Информационного вечера», работают восемь монтажных аппаратных, благодаря которым весь отснятый материал приобретает эфирный вид. Во время прямого эфира за кадром, но рядом с нами трудится студийная бригада, а это около двух десятков человек: от режиссера и его ассистентов до операторов, которые управляют камерным парком из пяти объективов.