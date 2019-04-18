Эдуард Ханок: «Я сейчас собираюсь 4 иска подавать – Поплавская, Ярмоленко, Солодуха и Стариковский»

Новости Беларуси. Интервью композитора показали в программе «Специальный репортаж».

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

К счастью, я отношусь к тем людям, которым крупно повезло. В юности я занимался классикой, в молодости я писал песни, а в старости я занимаюсь наукой.

Виктория Ходосок, СТВ:

И судебными исками.

Эдуард Ханок:

А я скажу, что такое судебные иски – это разрядка.

И это не ради здоровья, а справедливости.

Эдуард Ханок:

Я сейчас собираюсь 4 иска подавать. Поплавская с Тиханович Настей. Дальше Ярмоленко – нарушение права на имя, Солодуха – по поводу того, что он фактически обвинил меня в коррупции. И Стариковский, который сказал, что я украл песню у кого-то, переделал.

В день своего рождения, Эдуарду Ханку сегодня – 79, он говорит, в основном, юридическими терминами. Заварушка композитору, как он сам об этом говорит, не даёт покоя. Разборки между творческой интеллигенцией до сих пор так и не закончились. Со своими обидчиками Эдуард Ханок не разговаривает и время на пустые разговоры не тратит. А упорно собирает доказательства своей правоты.