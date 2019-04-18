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Эдуард Ханок: «Я сейчас собираюсь 4 иска подавать – Поплавская, Ярмоленко, Солодуха и Стариковский»

18 апреля 2019 18:16
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Новости Беларуси. Интервью композитора показали в программе «Специальный репортаж».

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:
К счастью, я отношусь к тем людям,  которым крупно повезло. В юности я занимался классикой, в молодости я писал песни, а в старости я занимаюсь наукой. 

Виктория Ходосок, СТВ:
И судебными исками.

Эдуард Ханок:
А я скажу, что такое судебные иски – это разрядка.

И это не ради здоровья, а справедливости. 

Эдуард Ханок:
Я сейчас собираюсь 4 иска подавать. Поплавская с Тиханович Настей. Дальше  Ярмоленко – нарушение права на имя, Солодуха – по поводу того, что он фактически обвинил меня в коррупции. И Стариковский, который сказал, что я украл песню у кого-то, переделал.  

В день своего рождения, Эдуарду Ханку сегодня – 79, он говорит, в основном, юридическими терминами. Заварушка композитору, как он сам об этом говорит, не даёт покоя. Разборки между творческой интеллигенцией до сих пор так и не закончились. Со своими обидчиками Эдуард Ханок не разговаривает и время на пустые разговоры не тратит. А упорно собирает доказательства своей правоты.

Эдуард Ханок: «Я сейчас собираюсь 4 иска подавать – Поплавская, Ярмоленко, Солодуха и Стариковский»-1

Эдуард Ханок:
Неназванный автор – это уже фактически присвоение продукта себе. Есть съёмка конца 2016 года, а сейчас – легендарный ансамбль, они выходят, акция во Дворце спорта. Крупным планом показан автор. Они знали прекрасно это и ни слова не говорят. Они говорят: «А в подарок вам наши песни», – и так далее… Они поют. И написано: «Попурри из песен ансамбля «Верасы». Попурри может быть тогда, когда это песни разных авторов. Тогда это попурри. Тогда можно сказать: «Как мы можем всех авторов?» А здесь попурри из трёх – «Малиновка», «Я у бабушки», и «Завіруха». И это – «Верасы». Тем более, если вы хотите назвать «Верасы», то уже назовите что из репертуара ансамбля. А не ансамбль «Верасы».

Потому что ансамбль «Верасы» лично у меня песен не покупал.

Ханок, Ревяко, Голубева. Скандалы с авторскими правами

# Белорусские исполнители # Культура # Эдуард Ханок

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