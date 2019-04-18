Ювелирная сеть украла снимок, а фотограф дошла до Верховного Суда. Что советует другим?

Новости Беларуси. Историю борьбы за авторские права рассказали в программе «Специальный репортаж». Инна Ревяко, фотограф:

Если идти в суд, то с адвокатом. Много деталей в законе, важно буквально, какой фразой ты говоришь: «Я утверждаю», – или – «Я предполагаю». Это уже разные истории.

Её имя и её работа не так давно были в центре внимания общественности. У молодого фотографа Инны Ревяко за просто так и без разрешения позаимствовали авторский труд. Настройки баланса между художником и виновником – ювелирной сетью – устанавливал Верховный Суд. Регулировать резкость эпизода мирно не получалось. Фокус ошибался с цифрами компенсации. Финал разбирательств решил спорный вопрос. Но одно дело – пойти в суд, а совсем другое – умело доказать, что твоё, на самом деле, не чужое.

Инна Ревяко:

Я сразу понимала, что все возможные претензии, которые у меня были по фактам использования фотографии: листовки, плакаты, соцсети – не всё мы можем доказать в суде, потому что изначально не заверяла у нотариуса все скриншоты, которые были сделаны. В суде доказательством являются только заверенные нотариально скриншот, видео. То есть то, что я могу показать на телефоне, не является доказательством в суде. Это не самая дешёвая процедура. Я не могу утверждать, но, вроде бы, это стоит около 100 рублей за 1 раз. То есть у меня было, например, там 10 скриншотов – 1 000 рублей. Согласитесь, удовольствие не из дешёвых. Но тут уже дело принципа: «зло» должно быть наказано.