Директор «ТЕАРТа» Анжелика Крашевская: «Каждый спектакль – для гурмана, которому небезразличен разный театр»

Новости Беларуси. Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ», в программе «Большой город».
Директор «ТЕАРТа»: «Нам конкурировать с мировым театром очень сложно, потому что театр в понимании нашем – музейная история»
Анжелика Крашевская о хореографе Прельжокаже: «В «Мариинке» ставил, в Ла Скала. В Минск его не привозили»
Директор «ТЕАРТа» о Хайнере Гёббельсе: «Понимаешь, что ты просто находишься в другом театре, в другом измерении»
Директор «ТЕАРТа»: «Здесь очень такой радикальный спектакль будет, очень смелый – «Илиада»
«Демон», «Манас», Коран: как режиссёр Панков объединил их
Анжелика Крашевская: «Для минских зрителей мы делаем субтитры. Но зритель не всегда готов. Почему-то ему ближе наушники»
Директор «ТЕАРТа»: «Когда у тебя был Додин, тогда начинается понимание, что здесь не просто какой-то такой локальный междусобойчик»
«Будет кто-то хихикать: «Что, в Бобруйске что-то интересное?» – как отбирали участников «ТЕАРТа» в 2017 году
«В передовиках Театр белорусской драматургии»: какие белорусские спектакли мы увидим на «ТЕАРТе»
«Когда у нас сравняется количество драматургов с количеством режиссёров, которые работают с этими драматургами – вот это будет успех»
Директор «ТЕАРТа»: «Реакция зрительская у нас абсолютно отличается от многих европейских»
Мастер-классы каких режиссёров пройдут в рамках «ТЕАРТа»?
Анжелика Крашевская: «В ДК МАЗ даже не удивляется персонал, когда собираешь декорации на уровне цирковых вещей»
Анжелика Крашевская: «Из Москвы приезжают, чтобы посмотреть московский театр»