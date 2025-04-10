Евросоюз временно остановил введение тарифов против США

ЕС приостановил введение новых пошлин против США на 90 дней, чтобы дать шанс переговорам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в X.
Если они не увенчаются успехом, то тарифы будут введены.
ЕС приостановил введение новых пошлин против США на 90 дней, чтобы дать шанс переговорам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в X.
Если они не увенчаются успехом, то тарифы будут введены.
Фото: pixabay
Тарифы были сняты только на массу европейских товаров, но поставки стали, алюминия и легковых автомобилей из Европы останутся в силе. ЕС готов к тому, что в ходе диалога все пошлины будут сняты.