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Евросоюз временно остановил введение тарифов против США

10 апреля 2025 14:46
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ЕС приостановил введение новых пошлин против США на 90 дней, чтобы дать шанс переговорам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в X.

Если они не увенчаются успехом, то тарифы будут введены. 

Евросоюз временно остановил введение тарифов против США-1

Фото: pixabay

Тарифы были сняты только на массу европейских товаров, но поставки стали, алюминия и легковых автомобилей из Европы останутся в силе.  ЕС готов к тому, что в ходе диалога все пошлины будут сняты.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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