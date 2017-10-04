Анжелика Крашевская: «В ДК МАЗ даже не удивляется персонал, когда собираешь декорации на уровне цирковых вещей»

Новости Беларуси. О нюансах с площадками для спектаклей фестиваля «ТЕАРТ» рассказали в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:

Не могут влиять на репертуарные театры: «Дайте нам площадку». Репертуарные театры живут по своей культурной политике, потому что им нужно определённое количество показать спектаклей, в аренду сдавать это сложно, отменять спектакли тоже сложно.

Это – вопрос переговоров, а сдать на месяц – это, вообще, нереально.

А площадок не репертуарных, технически оснащённых, вообще, практически нет, очень мало. И поэтому у нас спектакли на площадках Центрального Дома офицеров и ДК МАЗ, потому что в ДК МАЗ мы, вообще, можем многие вещи. За 7 лет мы там уже – даже не удивляется персонал, когда собираешь декорации на уровне цирковых вещей. Потому что технически очень сложно. И поэтому мы уходим туда, потому что они не привязаны к репертуару.