Директор «ТЕАРТа»: «Реакция зрительская у нас абсолютно отличается от многих европейских»

Новости Беларуси. Чем белорусская публика не похожа на зарубежную, рассказали в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:

Реакция зрительская у нас абсолютно отличается от многих европейских, от российских зрителей. Тем и интересна, потому что за этим приятно наблюдать, потому что мы чем-то отличаемся, хотя бы, здесь, хотя бы, среди зрителей. Наверное, мы не умеем, у нас есть проблема с выражением эмоций.

Мы стесняемся этими эмоциями делиться.

И поэтому, когда приезжают иностранцы, наблюдают за нами – переживают, что, наверное, всё плохо. Нет, мы просто сдерживаем свои эмоции, а потом эту бурю, когда ты уже не можешь сдерживать, ты выплёскиваешь вот это на финальную сцену. И тогда просто ошарашены эти гости, ничего не понимают, что происходит.