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Анжелика Крашевская о хореографе Прельжокаже: «В «Мариинке» ставил, в Ла Скала. В Минск его не привозили»

04 октября 2017 13:41
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Новости Беларуси. О международной программе фестиваля «ТЕАРТ» рассказали в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:
Мы изначально говорили о том, что мы будем привозить, на мой взгляд, я это делаю, самые интересные, с моей точки зрения спектакли, либо режиссёра.

Мы, как раз-таки, стремимся к мультидисциплинарности.

И, собственно, этот год был для нас показательным, потому что у нас  есть в афише «Фреска. Картина на стене» хореографа Прельжокажа, который снял фильм. Была презентация фильма, была с ним творческая встреча: вот это уже – многофункциональность, когда есть диалог и зритель может задать вопрос. Потому что, навряд ли, он видел постановки Прельжокажа, потому что он ставит: в «Мариинке» ставил, ставил в Ла Скала. Много где работал, но, естественно, в Минск его не привозили и увидеть его можно было только в записи. И, если есть доступ. Пытаемся сконцентрироваться на том лучшем – она не такая большая, потому что технически очень сложно. Мне иногда хочется привезти много спектаклей, но не получается. 

Директор «ТЕАРТа»: «Каждый спектакль – для гурмана, которому небезразличен разный театр»

# Культура # Анжелика Крашевская # ТЕАРТ в Минске

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