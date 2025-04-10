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В Польше закроют единственный авиазавод

10 апреля 2025 13:40
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Власти Польши уничтожают предприятия страны. В частности свою же авиационную промышленность. Крупный и единственный завод по выпуску легких самолетов в Кросно оказался на грани банкротства и намерен свернуть производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше закроют единственный авиазавод-2

В своей финансовой несостоятельности руководство предприятия обвиняет правительство, которое не дает нормально работать. Оно ввело громадные пошлины на импортные материалы и запчасти, что многократно увеличило затраты. При этом государство не дает заводу возможность зарабатывать. Из-за созданной властями бюрократии на сертификацию самолетов, а следовательно разрешение продавать их, уходит бесконечно много времени. Теперь из-за громадных убытков предприятие после 30 лет работы намерено прекратить свою деятельность. 

# Польша

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