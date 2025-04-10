В Минске продолжается серия концертов-реквиемов «Каждый третий»

Еще раз о событиях Великой Отечественной войны расскажут со сцены Дворца Республики. Там продолжается показ концерта-реквиема «Каждый третий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодняшними зрителями станут жители Могилевской области. В Минск прибыли трудовые коллективы, молодежь и ветераны – свыше двух тысяч человек. Концерт-реквием дополняют тематические выставочные проекты, разместившиеся в фойе Дворца Республики. Уникальные издания, фотохроника и предметы, найденные на местах боев. Каждая деталь словно машина времени возвращает всех в далекие 40-е – эпоху тяжелых испытаний и героизма.

У нас у бабушки было 12 детей. Шесть человек мужчин не вернулось с войны. Они не думали тогда, что они выполняют долг. Они просто за свою землю воевали, за своих детей. Поэтому для нас и для всей страны, для каждой семьи – это большая боль.

Мой отец начинал войну под Минском и прошел до Смоленского сражения. Потом попал в плен, бежал. И опять в 1944 году он был призван участвовать в штурме Берлина, где был ранен, не дойдя три километра до Рейхстага. Мы своим внукам рассказываем это и хотим, чтобы эта память о Великой Победе нашего народа осталась.

Концерт-реквием – это дань уважения памяти людям, пережившим все тяготы войны. Организаторы символично вместили в 80 минут показа, как 80 мирных лет после мая 1945 года, песни о войне, реальные кадры кинохроники, архивные материалы и данные о потерях Беларуси в годы оккупации. Концерт-реквием «Каждый третий» вернулся вновь на сцену, чтобы вспомнить о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Уникальный патриотический проект увидят делегации всех областей страны – это поручение главы государства.