Мастер-классы каких режиссёров пройдут в рамках «ТЕАРТа»?

Новости Беларуси. Кто будет читать лекции и давать мастер-классы во время «ТЕАРТа», рассказали в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:

В прошлом году мы решили придумать такой формат, который выходит за границы фестиваля. Мы определяем рамки – с такого-то числа по такое-то. И это меня всегда ограничивает: загнал в эти рамки и никуда не двигаешься. А мы выходим за рамки тогда, когда нам удобно. А удобно нам начинать разговор со зрителями, готовить их, и разговаривать на языке, понятном для них, и говорить о современном театре. Почему он такой? Почему он для них непонятный? Почему авторы и режиссёры делают вот так? Почему они не просто читают пьесу с актёрами по ролям, одеваются в костюмы того века и всё, и всё хорошо. Почему? И мы начали в прошлом году вот такой диалог со зрителями, с обычными, не с профессионалами – начали разговор о театре, о разном, о белорусском театре. Была одна секция, потом мы говорим: «Хорошо, есть для зрителей. Для профессионалов должно быть место, чтобы они могли черпать информацию. Какой-то должен быть обмен этой информацией».

Мы начали говорить и со зрителями, и с профессионалами.

И мы начали делать мастер-классы, потому что это – важная составляющая. Приезжает Землянский, тот жанр пластической драмы – он важен для драматических актёров. Это – другой язык. Конечно, приятно, что приходят на мастер-классы люди, драматические актёры, с которыми он работает. То есть, они приобретают какой-то опыт. Будет у нас разговор с Хайнером Гёббельсом, потому что это – уникальный режиссёр, композитор, который расскажет, вообще, о другом театре, о котором мы не знаем, вообще, даже не представляем, что это – тоже театр, а не просто вот непонятные вещи. Есть специальная программа Франческо Скаветта – это итальянский режиссёр, который работает тоже в своём уникальном, таком пластическом жанре, соединяя там и различные боевые искусства китайские, и хореографию, и контемпорари. Она два дня просто посвятит исключительно мастер-классу для профессионалов. А у нас же этому не учат, у нас нет национального хореографического центра, есть отделения хореографии, есть Институт культуры. Сейчас «миксуют», вот эта междисциплинарность и соединение культур – она уже давно прогрессирует. И как важно рассказывать, как это можно рассказать – а что на тебя повлияло: кино или театр, пьеса, инсталляция и так далее.

Сейчас автор сам, какими-то своими методами пытается донести информацию.

Поэтому мы пытаемся рассказать о том, что не надо бояться – есть такие формы. И формы в пластическом жанре – они развиваются. И очень много желающих на это прийти, поучаствовать – это очень важная вещь. Поэтому мы и называем «Школой» – с азов мы подтягиваем. Не надо стесняться, записывайтесь, приходите. Нам это интересно, с точки зрения – есть ли потребность. Нет потребности – мы это делать не будем. Если есть потребность – будем разговаривать. Есть лекция Дмитрия Ренанского – он сам из Минска, просто так сложилось, что он работает очень много в России. И в этом году он поговорит о том, что происходит у него в Германии. И таких лекций разнообразных, на разные темы… На мой взгляд, может быть, недостаточно, но они есть. Нам всегда хочется, чтобы этот проект жил не только в пределах, и чуть-чуть за рамки, «ТЕАРТа», но хочется, чтобы он был постоянным, в течение года. Но пока это – мечты наши.