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Активисты БРСМ помогли ветерану войны навести порядок на придомовой территории

10 апреля 2025 14:06
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С заботой о героях. Поддержка ветеранов остается приоритетным направлением в Беларуси. Налажена система оказания помощи и в центральном регионе. Подключаются и активисты БРСМ. Молодые люди помогают ветеранам круглый год. Наводят порядок в домах, благоустраивают дворовые территории, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К общему делу присоединились и школьники из Слуцкого района.

Анастасия Близнюк продолжит тему.

В агрогородке Серяги Слуцкого района по улице Центральной, 27 живет человек, чья жизнь наполнена подвигами и мужеством. Гавриил Иванович Шахнович – ветеран Великой Отечественной войны. Сегодня в его доме многолюдно. Навестить героя пришли активисты БРСМ.

Активисты БРСМ помогли ветерану войны навести порядок на придомовой территории-2

Мы приехали к вам с таким сувениром. Это вам на память, чтобы вы пили чай с удовольствием. И самое главное, чтобы ваше здоровье было крепким и никогда вас не подводило.

Брат и сестра Ульяна и Алексей – частые гости в доме Гавриила Ивановича. Взяли шефство над ветераном. Ульяна помогает по дому, а брат ответственный за порядок во дворе. После работы разговоры и воспоминания за чашкой чая.

Активисты БРСМ помогли ветерану войны навести порядок на придомовой территории-4

Ульяна Близнюк, учащаяся Серяжской средней школы:
Очень важно помогать ветеранам, так как мы живем под мирным небом. И мы должны их благодарить за то, что они сделали так, что мы сейчас здесь.

Далее смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # БРСМ

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