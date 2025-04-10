Активисты БРСМ помогли ветерану войны навести порядок на придомовой территории

С заботой о героях. Поддержка ветеранов остается приоритетным направлением в Беларуси. Налажена система оказания помощи и в центральном регионе. Подключаются и активисты БРСМ. Молодые люди помогают ветеранам круглый год. Наводят порядок в домах, благоустраивают дворовые территории, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К общему делу присоединились и школьники из Слуцкого района.

Анастасия Близнюк продолжит тему.

В агрогородке Серяги Слуцкого района по улице Центральной, 27 живет человек, чья жизнь наполнена подвигами и мужеством. Гавриил Иванович Шахнович – ветеран Великой Отечественной войны. Сегодня в его доме многолюдно. Навестить героя пришли активисты БРСМ.