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Директор «ТЕАРТа»: «Нам конкурировать с мировым театром очень сложно, потому что театр в понимании нашем – музейная история»

04 октября 2017 13:41
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Новости Беларуси. О театральном искусстве в Беларуси говорили в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:
Делая сначала международную программу, мы пытались разбавить её белорусскими спектаклями.

Нам конкурировать с мировым театром очень сложно.

Нам где-то даже с российским театром конкурировать, потому что театр в понимании нашем – музейная история, к сожалению. И объяснить, что какие-то процессы должны происходить – очень сложно.

Директор «ТЕАРТа»: «Каждый спектакль – для гурмана, которому небезразличен разный театр»

# Культура # Анжелика Крашевская # ТЕАРТ в Минске

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