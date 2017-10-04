Директор «ТЕАРТа»: «Нам конкурировать с мировым театром очень сложно, потому что театр в понимании нашем – музейная история»

Новости Беларуси. О театральном искусстве в Беларуси говорили в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:

Делая сначала международную программу, мы пытались разбавить её белорусскими спектаклями.

Нам конкурировать с мировым театром очень сложно.

Нам где-то даже с российским театром конкурировать, потому что театр в понимании нашем – музейная история, к сожалению. И объяснить, что какие-то процессы должны происходить – очень сложно.