Анжелика Крашевская: «Для минских зрителей мы делаем субтитры. Но зритель не всегда готов. Почему-то ему ближе наушники»

Новости Беларуси. Как переводят иноязычные спектакли в рамках фестиваля «ТЕАРТ», рассказали в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:

Для минских зрителей мы делаем субтитры. Естественно, у нас разные есть варианты перевода. Есть перевод со словенского на русский, есть вариант перевода с английского на русский. Но зритель не всегда готов. Почему-то наш зритель – ему ближе наушники. А я говорю: «Вы знаете, вы теряете столько много.

Вот этот реальный голос и колорит – он очень многое даёт.

Этот страх, что вы не разберётесь, не прочитаете субтитры – он надуманный». Потому что иногда надо поверить, собственно, эмоции – знаете, как в театре: расслабиться, поверить собственным ощущениям, и ты всё поймёшь. Потому что это – театр, это – жест, да и есть много факторов, которые поспособствуют тому, что – не все признаются: понимают-не понимают, прочувствуют-не прочувствуют. Но мы говорим, что, во-первых, есть аннотация – уже какое-то понимание того, куда вас будут вести в этом спектакле, у вас уже есть. Но иногда очень любопытно разговаривать после спектакля, когда несколько разных, вообще, мнений – что каждый прочёл. И так они полярны. Это тоже важно, возникает диалог.