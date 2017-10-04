Директор «ТЕАРТа»: «Здесь очень такой радикальный спектакль будет, очень смелый – «Илиада»

Новости Беларуси. О спектаклях, которые покажут во время фестиваля «ТЕАРТ», рассказали в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:

Есть замечательный Национальный театр Словении, Любляна, мы привозили уже не первый спектакль этого театра.

Этот режиссёр приезжает второй раз – Ерней Лоренци.

Здесь очень такой радикальный спектакль будет, очень смелый – «Илиада». Это такой перевод с поэтики на, кажется, обычный разговор, но о важных вещах – о войне и смерти.