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Директор «ТЕАРТа»: «Здесь очень такой радикальный спектакль будет, очень смелый – «Илиада»

04 октября 2017 13:43
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Новости Беларуси. О спектаклях, которые покажут во время фестиваля «ТЕАРТ», рассказали в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:
Есть замечательный Национальный театр  Словении, Любляна, мы привозили уже не первый спектакль этого театра.

Этот режиссёр приезжает второй раз – Ерней Лоренци.

Здесь очень такой радикальный спектакль будет, очень смелый – «Илиада». Это такой перевод с поэтики на, кажется, обычный разговор, но о важных вещах – о войне и смерти.  

Директор «ТЕАРТа»: «Каждый спектакль – для гурмана, которому небезразличен разный театр»

# Культура # Анжелика Крашевская # ТЕАРТ в Минске

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