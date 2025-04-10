20 семей работников Солигорского МЧС получили ключи от нового арендного жилья

В распоряжении спасателей три частных благоустроенных дома и 17 трехкомнатных квартир. Все помещения с отделкой. Поэтому ремонт не требуется. Остается только поставить мебель и создать уют. Одним из новоселов стал Станислав Березкин – начальник службы материально-технического обеспечения и обслуживания Солигорского РОЧС. Ему предоставили просторный дом площадью 97 квадратных метров.

Станислав Березкин, начальник службы материально-технического обеспечения и обслуживания Солигорского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Хотелось бы, наверное, выразить слова благодарности нашему главе государства, нашему Министерству за то, что они уделяют такое большое внимание обеспечению наших работников собственным жильем. Еще совсем недавно мы с супругой проживали в жилье, которое снимали по договору найма, ну а сейчас уже нам удостоилась такая возможность жить в своем собственном жилье, обустроенном, комфортном, которое расположено недалеко от города Солигорск.

Владимир Усеня, начальник Солигорского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Для комфортного несения службы личным составом Министерством по чрезвычайным ситуациям проводится ряд мероприятий. Это и ремонт служебно-бытовых помещений, обновление пожарной техники и вооружения, ну и в том числе строительство жилья. Так, в прошлом году пять семей получили пять двухкомнатных квартир.

В Солигорске в 2025 году для спасателей планируют построить еще 5 двухкомнатных квартир.