Министр обороны утвердил эскизы символики, которая украсит военную технику на параде 9 Мая в Минске

Министр обороны Беларуси утвердил эскизы праздничной символики, которая украсит военную технику на параде 9 Мая в Минске. В составе механизированной колонны в День Победы по столице пройдут 24 парадных расчета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возглавят ее легендарные танки Т-34. Всего будет задействовано более 200 единиц современной военной и специальной техники. Тренировка механизированной колонны продолжается на аэродроме Липки. Сегодня, как идет подготовка к военному параду, проверил министр обороны. В параде примет участие и 30 пеших расчетов. Это около 4000 военнослужащих. Будут в их числе и представители дружественных стран – России и Китая. Особенностью предстоящего парада станет то, что он будет состоять из двух частей: исторической и современной.