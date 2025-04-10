Прямой эфир

Министр обороны утвердил эскизы символики, которая украсит военную технику на параде 9 Мая в Минске

10 апреля 2025 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министр обороны Беларуси утвердил эскизы праздничной символики, которая украсит военную технику на параде 9 Мая в Минске. В составе механизированной колонны в День Победы по столице пройдут 24 парадных расчета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны утвердил эскизы символики, которая украсит военную технику на параде 9 Мая в Минске-2

Возглавят ее легендарные танки Т-34. Всего будет задействовано более 200 единиц современной военной и специальной техники. Тренировка механизированной колонны продолжается на аэродроме Липки. Сегодня, как идет подготовка к военному параду, проверил министр обороны. В параде примет участие и 30 пеших расчетов. Это около 4000 военнослужащих. Будут в их числе и представители дружественных стран – России и Китая. Особенностью предстоящего парада станет то, что он будет состоять из двух частей: исторической и современной.

# День Победы # Виктор Хренин

Другие новости рубрики

Все новости
На коллегии Министерства информации обсудили развитие белорусского радиовещания
10 апреля 2025 13:33

На коллегии Министерства информации обсудили развитие белорусского радиовещания

Как танец лётчика с незнакомкой превратился в легендарную военную композицию – история «Случайного вальса»
10 апреля 2025 13:13

Как танец лётчика с незнакомкой превратился в легендарную военную композицию – история «Случайного вальса»

Минские пекари приготовили хлеб по рецептам военного времени – вот где его можно попробовать
10 апреля 2025 12:33

Минские пекари приготовили хлеб по рецептам военного времени – вот где его можно попробовать