Директор «ТЕАРТа» о Хайнере Гёббельсе: «Понимаешь, что ты просто находишься в другом театре, в другом измерении»

Новости Беларуси. О зарубежных постановках, которые покажут в рамках фестиваля «ТЕАРТ», рассказали в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:

Учитывая, что 8 спектаклей, и каждый – уникальный, о каждом можно говорить, и я, естественно, буду хвалить, потому что это – каждая такая «изюминка». Потому что оно со своим вкусом, каждый – для своего зрителя. Это – Хайнер Гёббельс, немецкий известный композитор, номинант на 6 премий «Грэмми», он – преподаватель, он был интендантом Рурской триеннале – это известная триеннале современного искусства. И его постановка «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой» – уже само длинное название, ты понимаешь, что как-то вот очень даже странно – зачем так долго?

А он – такой арт-хаус.

И, когда зрители знают, что такое арт-хаусное кино, но не знают, что такое арт-хаус в театре, ты приходишь, когда с тобой разговаривают на языке формул, абсолютно не шутя, ты понимаешь, что ты просто находишься в другом театре, в другом измерении, с другим разговором.