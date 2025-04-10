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В Нидерландах начались крупные учения ВВС НАТО

10 апреля 2025 13:42
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В Нидерландах начались масштабные учения военно-воздушных сил НАТО. В них задействованы около 100 истребителей, вертолетов и беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах начались крупные учения ВВС НАТО-2

Цель маневров – проверить способность управлять большими группами самолетов при отражении нападения врага. Под ним подразумевают Россию – проговорился командующий ВВС Альянса, американский генерал Джеймс Хекер. Эти учения – прозрачный сигнал Москве. Учебные бои будут вестись над акваторией Северного моря и побережьем Нидерландов. Летчики будут отрабатывать совместные действия ведения воздушных боев и поддержку сухопутных сил.

# НАТО # Военные учения

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