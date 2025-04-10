В Нидерландах начались крупные учения ВВС НАТО

В Нидерландах начались масштабные учения военно-воздушных сил НАТО. В них задействованы около 100 истребителей, вертолетов и беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель маневров – проверить способность управлять большими группами самолетов при отражении нападения врага. Под ним подразумевают Россию – проговорился командующий ВВС Альянса, американский генерал Джеймс Хекер. Эти учения – прозрачный сигнал Москве. Учебные бои будут вестись над акваторией Северного моря и побережьем Нидерландов. Летчики будут отрабатывать совместные действия ведения воздушных боев и поддержку сухопутных сил.