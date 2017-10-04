«Демон», «Манас», Коран: как режиссёр Панков объединил их

Новости Беларуси. О постановках зарубежных режиссёров, которые покажут в рамках фестиваля «ТЕАРТ», рассказали в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:

«Демон», Кыргызстан – мы пытаемся знакомить зрителя – я всегда говорю, привозя российские региональные театры – чем живёт наш ближний сосед, понимаемый сосед. У нас был Ярославль, у нас был Новосибирск. Вот, собственно, чем живут соседи – казалось бы, мы не знаем, что там, вообще, есть какие-то хорошие театры, какие-то хорошие актёры. Это – копродукция, достаточно известного режиссёра, который у нас, в Минске, должен быть на слуху – Владимир Панков, который ставил в Купаловском театре «Вяселле». И те поклонники саундрамы – жанра, они должны быть рады тому, что в этом году будет новый его совместный проект с Кыргызстаном, с Русским театром.

50 на 50 там, скажем, и кыргызская речь, и русская.

Это – «Демон» и «Герой нашего времени». Там два произведения и это тоже сочетание – как драматическому актёру в поэзии существовать на сцене. И там народный этот эпос «Манас» очень сильно используется, и читается «Коран». Мало того, что соприкасание разных религий, разных воспитаний, и как трагически разворачивается то, что мы знаем по школьной программе, есть, всё равно, история любви – тоже любопытно. Очень любопытно сделанный спектакль, который тоже хочется показать: вот посмотрите, что можно сделать с произведением. Казалось бы, а кому это интересно? И мы говорим о том, что это интересно, потому что это – не просто там школьная программа, перечитать какую-то литературу или поэзию. Это, как раз-таки, взгляд людей, когда – посмотрите, что берётся, казалось бы, там произведение и можно что-то придумать. Это, как «Женитьба». Оказывается, и без слов её можно показать и рассказать, это будет понятно. Вот это – международная программа. Каждый спектакль – для того гурмана, того зрителя, которому, мне кажется, небезразличен разный театр.