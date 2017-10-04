«Будет кто-то хихикать: «Что, в Бобруйске что-то интересное?» – как отбирали участников «ТЕАРТа» в 2017 году

Новости Беларуси. Сколько было подано заявок от белорусских театров на фестиваль «ТЕАРТ» и насколько они вписываются в концепцию форума, рассказали в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:

В этом году, действительно, было сложно, потому что – более 30 заявок. И, оказывается, у нас 28 государственных театров, а заявок пришло больше 30, и из них 50% – это не государственные, просто какие-то там авторы собственных проектов. Есть какой-то момент такой: «А вдруг проскочим? Вдруг в афишу попадём?», – есть. «А вдруг такой принцип, что тут всех отбирают?» Но нет, здесь нет случайного попадания в программу – по дружбе, и так далее.

Мы не можем сказать, что это – шедевр, это – самые лучшие из лучших выбраны.

Это – то, что не стыдно показать гостям. И это то, что может отразить сегодняшний, современный белорусский театр. В афише есть бобруйский театр. Будет кто-то хихикать: «Что, там, в Бобруйске, что-то интересное?» Но появился «Лондон», и он появился в афише. Был бы интересный спектакль в театре имени Горького – он появился бы в афише. Есть бобруйский театр, там появилась интересная постановка, которую, на наш взгляд, надо показать и минчанам, потому что минчане тоже не знают, что происходит, где, и гостям, которые приезжают. И мне некоторые журналисты говорят, и зрители: «А белорусская программа – это тоже камертон. А куда сходить?» Собственно, если он попадает в афишу – значит, нужно идти, смотреть обязательно. Вот тут появляется конкуренция. Вот тут мы, наверное, конкуренты для тех, кто не попадает в эту афишу. Но это – важно. Делайте что-нибудь, либо не претендуйте. Это – не Национальная театральная премия, здесь не раздаются призы. Здесь принцип отбора и показа, потому что нам важно, чтобы с театром белорусским большее количество людей было познакомлено.