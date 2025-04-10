Премьер-министр Пакистана возложил венок к монументу Победы в Минске

В Минск прибыл премьер-министр этой страны. В Национальном аэропорту Шахбаза Шарифа встретил глава белорусского правительства. Были соблюдены все законы нашего гостеприимства. Визит носит официальный характер и проходит по определенному дипломатическому протоколу. Уже по сложившейся традиции высокопоставленный гость из Национального аэропорта направился в сердце белорусской столицы. На площади Победы состоялась церемония памяти. Премьер-министр Пакистана возложил венок к обелиску в честь героев Великой Отечественной войны.

В первый день официального визита в Минске организован Белорусско-пакистанский деловой совет, который было решено провести в формате бизнес-форума. Для обсуждения перспективных направлений взаимодействия в Минск прибыли представители около 100 компаний из Пакистана и 120 предприятий Беларуси.

В Минске проходит белорусско-пакистанский бизнес-форум.

Товарооборот между Беларусью и Пакистаном за 2024 год превысил 50 миллионов долларов, но это далеко не предел. Между Минском и Исламабадом складываются блестящие политические отношения, необходимо подтянуть до этого уровня торгово-экономические. Это подчеркнул Президент Беларуси, находясь осенью 2024 года с визитом в Пакистане. Тогда же были определены основные направления сотрудничества. Ход их реализации Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф обсудят уже завтра. Встреча двух лидеров пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Отдельное внимание стороны уделят ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимодействию двух государств на международных площадках.