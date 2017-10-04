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«В передовиках Театр белорусской драматургии»: какие белорусские спектакли мы увидим на «ТЕАРТе»

04 октября 2017 13:47
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Новости Беларуси. Как будут представлены минские и региональные театры на фестивале «ТЕАРТ», рассказали в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:
Гродно – кукольный театр. Могилёв – это Игорь Казаков, мне кажется, у него уже фанаты есть в Минске. И это радует, на самом деле. Это – хорошо, правда. Бобруйский театр, Лена Силутина с «Лондоном». Витебский театр, кстати, Национальный – что тоже мне было удивительно, потому что мы давно не знаем, что там происходит. Это – вот я беру сейчас регионы. Минские театры – в этом году в передовиках Театр белорусской драматургии, который представляет сразу два проекта. Есть и независимые группы. Есть удивительная вещь – постановка «Кроткая».

Это – Достоевский, в пластике.

Это – независимая группа, театр-студия «Альтана». Для меня это было тоже открытие, поскольку вот они подались, на них начинаешь обращать внимание. Оказывается, они существуют в Минске, может быть, и другие минчане обратят внимание  и будут потом, если понравится им, обращать внимание, отслеживать их развитие, станут их поклонниками.

Директор «ТЕАРТа»: «Каждый спектакль – для гурмана, которому небезразличен разный театр»

# Культура # Анжелика Крашевская # ТЕАРТ в Минске

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