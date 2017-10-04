Новости Беларуси. О развитии театрального сообщества в Беларуси говорили в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:

Мы – очень неравномерны. Мне кажется, что в тот момент, когда у нас сравняется количество драматургов с количеством режиссёров, которые работают с этими драматургами – вот это будет успех. Потому что пока мы успешны в том, что у нас много интересных молодых драматургов – их ставят везде: в Монголии, в России.

Но не так много режиссёров, которые могли бы что-то реализовывать.

Вот, когда это сравняется, или режиссёров станет заметно больше, вот тогда мы будем говорить, что мы успешны, мы живы, и можно сказать, что мы – театральная столица. Пока мы только говорим, что театральная столица, потому что происходит «ТЕАРТ». Но не занимаясь таким шевелением, щекоча нервишки: «Есть зарубежные, есть белорусы – такая конкуренция должна быть. Появился Бобруйск – может, и я могу в следующем году что-то презентовать». Мне кажется, что есть момент стимулирования. В не очень оперативных каких-то вещах, но, всё равно, это придёт, мы, всё равно, наверстаем какие-то вещи.